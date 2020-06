Le parti pris : Manifestations anti-racisme & Georges-Louis Bouchez et Robert Verteneuil sur Auvio

Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Manifestations anti-racisme : devait on faire une exception aux règles sanitaires ? (2) Rencontre entre Georges-Louis Bouchez et Robert Verteneuil : le débat gauche - droite est-il encore possible en Belgique ? Les débatteurs : Oliviero ASEGLIO, porte-parole de la Rainbow House et Nicolas De DECKER, journaliste au Vif/l’Express