Deux questions seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) L’Amérique de Trump est-elle raciste ? Les violences policières y sont-elles structurelles ? (2) Le retour à l’école : les syndicats et les directeurs d’école ont-ils raison de freiner ? Les débatteurs : Nadia GEERTS, philosophe et écrivaine et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.