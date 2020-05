Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) L’état doit il sauver Brussels Airlines et injecter des millions dans la compagnie aérienne ? (2) Les travailleurs de la Stib ont-ils raison d’invoquer le droit de retrait ? Les débatteurs : Béa ERCOLONI fondatrice du cercle d’affaire féminin BEA BEE, et Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF.