Le parti pris : Réouverture des commerces & Culture sur Auvio

Le débat. Deux questions seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Réouverture des commerces : faut-il blâmer les gens à l’origine des files devant les magasins ? (2) Et la culture dans tout ça ? Alors que les artistes se mobilisent, le CNS se penche (enfin) sur ce secteur. Les débatteurs : Béatrice DELVAUX, Editorialiste en chef au journal Le Soir et Julien TRUDDAIU, chargé de projets à l'ONG CEC (Coopération par l’Éducation et la Culture).