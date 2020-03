Le parti pris : Crise migratoire à la frontière grecque & Ecoles et universités fermées en Italie sur Auvio

Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mercredi. (1) Crise migratoire à la frontière grecque : l’Europe privilégie-t-elle ses frontières, aux dépens de ses valeurs ? (2) Ecoles et universités fermées en Italie : confinement et quarantaine, meilleures armes contre le coronavirus ? Les débatteurs : François GEMENNE, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement à l’ULB et à Sciences PO Paris et Grenoble et Antoine DE BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte.