Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mercredi. (1) Super Tuesday : qui l’emportera chez les démocrates ? (2) Suites de la polémique Polanski aux Césars : Virginie Despentes et Alain Finkielkraut s’insurgent, pas pour les mêmes raisons. Les débatteurs : Guy HAARSCHER, philosophe, et Julien TRUDDAIU, chargé de projets à l'ONG CEC (Coopération par l’Éducation et la Culture).