Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) Coronavirus : les autorités belges en font-elles assez ? (2) La Turquie ouvre ses frontières vers l’Europe : quel impact pour la Grèce, et l’Union européenne plus généralement ? Les débatteurs : Matthieu PELTIER, philosophe et chroniqueur RTBF, et Ibrahim OUASSARI, fondateur de Molengeek.