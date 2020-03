Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Transports publics gratuits au Luxembourg : et en Belgique ? (2) Coronavirus : vers une crise économique en Belgique ? Les débatteurs : Alain GERLACHE, journaliste RTBF et Eric de BEUKELAER, licencié en droit, philosophie et théologie.