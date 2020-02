Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Bernie Sanders, le bon profil pour battre Trump ? (2) Pourquoi le coronavirus fait-il autant peur ? Les débatteurs : François GEMENNE, professeur de géopolitique de l’environnement à Sciences Po Paris et Grenoble, et à l’ULB, et Alain GERLACHE, journaliste RTBF