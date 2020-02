Le parti pris : Budget européen & offensive syrienne sur Auvio

Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce jeudi. (1) Budget européen : faut-il augmenter la participation des états et insister sur le climat ? (2) Offensive de l’armée syrienne à Idleb : les tensions entre la Turquie et la Syrie augmentent. Nous ferons également un point sur l’actualité politique et les négociations fédérales. Les débatteurs : Antoine de BORMAN, expert en affaires publiques chez Whyte, et Nicolas de DECKER, journaliste au Vif/l’Express.