Le parti pris : Revenge porn & chants et saluts Nazis sur Auvio

Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) Revenge Porn : comment sanctionner ? On en débat au Parlement. (2) Chants et saluts Nazis chez Lequet à Liège, le patron du café se défend en disant que c’était pour rire. Signes d’une banalisation ? Les débatteurs : Izabella LENARDUZZI, fondatrice de JUMP, association pour l’égalité des genres au travail, et Oliviero ASEGLIO, porte-parole de la Rainbow House.