Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Célibat des prêtres : le Pape doit-il accepter les prêtres mariés ? (2) La Belgique qui préside le conseil de sécurité de l’ONU : quel poids, quelle utilité ? Les débatteurs : Nadia Geerts, philosophe et écrivaine et Eric de Beukelaer licencié en droit, philosophie et théologie.