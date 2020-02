Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce lundi. (1) Célibat des prêtres en Amazonie : le pape doit-il accepter les hommes mariés et l’ordination des femmes ? (2) Primaires du New Hampshire : qui représentera les démocrates ? Les débatteurs : Izabella LENARDUZZI, Fondatrice de JUMP association qui promeut l’égalité des genres, et Alain GERLACHE, journaliste RTBF.