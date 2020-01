Le parti pris : Faut-il confier une mission royale à Bart de Wever ? sur Auvio

Débat avec 2 chroniqueurs. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mardi. (1) Qu’est-ce que la défaite de Mateo Salvini en Emilie-Romagne signifie pour l’avenir de son parti ? (2) Faut-il confier une mission royale à Bart de Wever ? Les débatteurs : François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, et Nadia GEERTS, écrivaine et philosophe, directrice de collection à la renaissance du Livre