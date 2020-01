Le débat. Deux sujets seront à l’ordre du jour ce mercredi. (1) Fin des films enfants non-admis et changement de signalétique dans les cinémas. (2) Gallimard qui retire le livre de Gabriel MATZNEFF. Les débatteurs : Béa ERCOLINI, Fondatrice de BEABEE, cercle d'affaires à Bruxelles, et de l’asbl ‘’Touche Pas à Ma Pote’’, et Dorian de MEEUS, Rédacteur en chef de La Libre Belgique.