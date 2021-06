Nous reviendrons sur le match de ce lundi soir opposant nos Diables à la Finlande, 3ème et dernier match des phases de poules de l’Euro. Nos diables sont déjà qualifiés mais rien de tel qu’un 9 sur 9 pour faire le plein de confiance. Nous évoquerons également la suite de la compétition et les chances des belges avec Christine SCHREDER et Dominique DELHALLE