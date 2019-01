Trois débats autour de l'actualité :



1. Manifestation Youth for climate à Bruxelles : qu’est-ce que ce mouvement nous dit de la jeunesse ?

2. Un nouveau président peut-il sauver le cdH ?

3. Le salon de l’auto est-il ringard ?



Débats avec Alain Gerlache, journaliste RTBF & TV5 et François Gemenne, politologue à l’Ulg et à Science Po Paris.