Le Mug - Invité 2 : Une fiction sonore par l'équipe d'Entrez sur Auvio

"NOIR Jaune ROUGE – Belgian Crime Story", c’est une collection de 5 fictions sonores basées sur des histoires criminelles belges qui ont émaillé le 20e siècle. Des histoires, écrites par 5 auteurs et autrices belges de l’équipe d’Entrez sans frapper, racontées sous forme de nouvelles individuelles, en format "lecture d’histoire". Chaque semaine, le site www.rtbf.be/noirjaunerouge reviendra plus en détails sur les histoires, mais aussi sur les faits historiques réels et leurs contextes. Avec Adeline Dieudonné, Myriam Leroy et Eric Russon