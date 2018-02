Le nouveau Cinéma Palace - Entrez sans frapper - 27/02/2018

Situé sur le boulevard Anspach en plein centre-ville de Bruxelles, le célèbre cinéma « Pathé Palace » rouvre ses portes ce mercredi. Un projet porté par les frères Dardenne et qui a mis 15 ans avant d'aboutir. La programmation sera principalement axée sur les films d'art et d'essai, mais pas que... On en parle avec : - Luc Dardenne, le Président du C.A. - Nicolas Gilson, le programmateur - Alda Greoli, Vice-Présidente, Ministre de la Culture, de la petite Enfance et de l'Éducation permanente au sein du Gouvernement de la Communauté française.

Émission Entrez sans frapper