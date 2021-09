Le mythe des 27 - Amy Winehouse

Une nouvelle petite série durant ce mois de septembre. Portraits de ceux et celles qui font partie du club des 27. Ce club, c’est l’un des mythes les plus tenaces de la pop-culture. Comme un cercle privé, le club est 27 est une malédiction qui touche des artistes talentueux, mort à l'âge de 27 ans. (C'est le cas d'Amy Winehousse, Brian Jones, Jimy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison et Kurt Cobain. ) Une troublante coïncidence dont s'est emparée le monde du rock. Dans cet épisode on évoque la chanteuse britannique Amy Winehouse.