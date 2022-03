Le Mug : Emmanuel Marre et Julie Lecoustre pour leur film "RIEN A FOUTRE sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 16 mars

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Emmanuel Marre et Julie Lecoustre pour leur film "RIEN A FOUTRE" qui parait ce mercredi en salle avec Adèle Exarchopoulos en tête d'affiche.

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l'air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle a` son pseudo Tinder « Carpe Diem ». Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compagnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?



09h30 - Chronique 1 : Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait Pop »



09h40 - Le Mug découverte : Xavier Istasse pour "Les Passeurs du Réel" à découvrir jusqu'au 18 mars au Delta à Namur

Les « Fake News » s'incrustent et se banalisent. Elles n'en restent pas moins une menace pour nos démocraties. Dans un monde où le faux s'impose face au réel, toutes les dérives sont possibles. Au cœur de la quête de la vérité, le journalisme s'en prend pourtant plein les dents. Boudés par certains, conspués par d'autres, les professionnels des médias font face au dénigrement et à la violence. Interpellés, des acteurs de l'enseignement, en collaboration avec le Delta, ont voulu réagir. Pour la troisième fois, du 15 au 18 mars 2022, un cycle de de rencontres sera organisé autour du journalisme vivant à Namur. L'objectif est aussi de confronter le public aux réalités du monde via des témoignages de première main, racontés « en live ».



9h50 - Chronique 2 : Focus sur le Prix Première 2022 avec Laurent Dehossay tous les jours de la semaine jusqu'au 16 mars ! Remise du prix le jeudi 17 mars, en présence du/de la lauréat(e) avec une émission spéciale juste après le journal de 13h00.

Ce mercredi, rencontre avec Charlotte BOURLARD pour "L'apparence du vivant" paru aux éditions « Inculte ».

