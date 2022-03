Le Mug : Mathias Malzieu pour "Le Guerrier de porcelaine" et Emma Peters pour "Dimanche" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 14 mars

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Mathias MALZIEU pour son nouveau roman « Le Guerrier de porcelaine » paru aux éditions Albin Michel

En juin 1944, le père de Mathias, le petit Mainou, neuf ans, vient de perdre sa mère, morte en couches. On décide de l'envoyer, caché dans une charrette à foin, par-delà la ligne de démarcation, chez sa grand-mère qui a une ferme en Lorraine. Ce sont ces derniers mois de guerre, vus à hauteur d'enfant, que fait revivre Mathias Malzieu, mêlant sa voix à celle de son père. Mainou va rencontrer cette famille qu'il ne connaît pas encore, découvrir avec l'oncle Emile le pouvoir de l'imagination, trouver la force de faire son deuil et de survivre dans une France occupée. Il aura fallu plus de six ans à Mathias Malzieu pour écrire ce Guerrier de porcelaine, son roman le plus intime, où, alliant humour et poésie, il retrace l'enfance de son père et s'interroge sur les liens puissants de la filiation.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Emma Peters, jeune chanteuse française récemment signée chez Tôt ou Tard (Vianney, Charlie Winston, Cats on Trees, Mentissa, Noé Preszow...) et nouvelle "Artiste Découverte" des Médias Francophones Publics qui sort son premier album `Dimanche' le 25 mars prochain. Chanteuse et guitariste originaire de l'Oise, âgée de 24 ans, Emma Peters est une boulimique de musiques et d'émotions. Découverte grâce à sa reprise de " Clandestina " sur Youtube remixée par deux DJ russes : FILV et Edmofo, sa voix résonne comme un doux écho, ses mots charment dans plusieurs pays, et la voilà propulsée dans le top 10 mondial de Spotify avec près de 50 millions de vues aujourd'hui. Emma Peters a grandi en écoutant beaucoup de chansons françaises, des grands classiques comme Véronique Sanson, Michel Berger. Elle découvre aussi le rap, assez tard, car elle en avait une mauvaise image ; mais cette musique l'a littéralement séduite lorsqu'elle s'est mise à l'écouter avec attention.



9h50 - Chronique 2 : Focus sur le Prix Première 2022 avec Laurent Dehossay tous les jours de la semaine jusqu'au 16 mars ! Remise du prix le jeudi 17 mars, en présence du/de la lauréat(e) avec une émission spéciale juste après le journal de 13h00.

Ce lundi, rencontre avec Sophie POINTURIER pour "La femme périphérique" paru chez HarperCollins

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS