Le Mug : Eurovision et Foire du livre sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 10 mars

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Jérémie Makiese qui nous représentera à l'Eurovision cette année et Vincent Bayer, Head of presse de la RTBF pour l'Eurovision. La RTBF et Universal Music sont fiers de présenter la chanson belge que Jérémie Makiese, gagnant de « The Voice Belgique » saison 9, défendra au 66ème Concours Eurovision de la Chanson « Miss You » fera vibrer l'Eurovision de ses notes pop, classique, hip-hop et soul !



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal « Pop news »



09h40 - Le Mug découverte : Marie Noble, commissaire de la Foire du livre de Bruxelles pour présenter la semaine du livre.



09h50 - Chronique 2 : Focus sur le Prix Première 2022 avec Laurent Dehossay tous les jours de la semaine jusqu'au 16 mars ! Remise du prix le jeudi 17 mars, en présence du/de la lauréat(e) avec une émission spéciale juste après le journal de 13h00.

Ce jeudi, rencontre avec Sophie WEVERBERGH pour "Précipitations" (Gallimard/Verticales)

