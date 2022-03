Le Mug : Olivier DE BENOIST pour son nouveau spectacle « Le petit dernier » sur Auvio

Olivier Afonso et Chico

Le Mug d'ouverture : Olivier DE BENOIST pour son nouveau spectacle « Le petit dernier » en tournée partout en Belgique

À chaque fois qu'Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Olivier AFONSO et CHICO pour leur BD "Les Portugais" paru aux éditions « Les Arènes »

À dix-huit ans, Mario s'enfuit du Portugal dans le coffre d'une vieille voiture. Lâché par son passeur à la frontière franco-espagnole, il rencontre Nel. Avec ce jeune compatriote, il va découvrir la vie aventureuse des émigrés dans un bidonville de la région parisienne : travail sur les chantiers, soirées arrosées au vinho verde, drague, combines... Cette histoire d'amitié singulière fait écho au destin des milliers de Portugais qui, dans les années 1970, ont fui la dictature de Salazar et ont tenté, chacun à leur manière, de reconstruire leur vie.



Focus sur le Prix Première 2022 qui sera décerné le 17 mars. Depuis la semaine dernière, Laurent DEHOSSAY nous présente les dix romans finalistes. Aujourd'hui, rencontre avec Salomé KINER pour "Grande couronne" paru chez Christian Bourgois Éditeur.