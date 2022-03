Le Mug : Audrey MILLET pour "Les dessous du maillot de bain, Une autre histoire du corps" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Audrey MILLET pour "Les dessous du maillot de bain, Une autre histoire du corps" paru aux éditions Les Pérégrines.

Bronzette, monoï et bikini... À la piscine comme à la plage, baignade rime avec détente et légèreté. Pourtant, cette pratique a longtemps été vue d'un mauvais œil et le vêtement de bain n'a conquis nos garde-robes qu'assez récemment. De la chemise de bain au burkini en passant par le bikini et le monokini, Audrey Millet démontre avec impertinence que le maillot de bain est une pièce moins futile et plus politique qu'il n'y paraît. À travers son histoire, c'est une relecture des normes de genre et du rapport au corps qu'elle nous propose.



Marie FRANKINET pour son journal « Pop news »



Ayrton TOUWAIDE pour sa séquence « Vidéo Club »



Le Mug découverte : Focus sur le Prix Première 2022 qui sera décerné le 17 mars. A partir de ce jeudi Laurent Dehossay nous présente les dix romans finalistes. Aujourd'hui,

Étienne KERN pour "Les envolés" paru chez Gallimard.

