Le Mug : Martine Doyen pour « Alfreda Hitchcock & Sisters » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 01 mars

Présentation : Cindya Izzarelli



Le Mug d'ouverture : Martine Doyen pour « Alfreda Hitchcock & Sisters » paru aux éditions La Lettre Volée

Partant du paradoxe que son panthéon cinématographique est quasi exclusivement composé d'hommes dont les films la touchent profondément et l'inspirent, en tant que cinéaste mais aussi en tant que spectatrice, Martine Doyen s'est prise au jeu de féminiser les traits de ses idoles pour découvrir ce qu'ils seraient en femmes, à défaut de pouvoir imaginer ce que leurs films auraient pu être, s'ils l'avaient été. Et en attendant que s'installe la parité chez les réalisateurs et réalisatrices de films, cela soulage et permet de continuer à les adorer car, dans le fond, nos grands cinéastes sont des femmes aussi. Reste à savourer cette galerie de portraits en tentant de reconnaître qui se cache derrière chacune de ces femmes dans ce who's who du cinéma international.



Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »



Le Mug découverte : Focus sur le festival Kidzik qui fête ses 10 ans avec sa nouvelle coordinatrice Héloïse Copin et Jean-Louis Rassinfosse qui s'y produira avec « Pistons Jazz »

Durant tout le mois de mars, vous pourrez accompagner vos enfants dans la découverte de spectacles originaux et d'animations insolites dans une dizaine de lieux bruxellois conviviaux. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik fera chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu'au jazz ou à la musique du monde.

