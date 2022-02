Le Mug : Vincent Patar et Stéphane Aubier pour "Les Grandes Vacances" dans le cadre du festival "Anima" et Simon Fransquet pour la sortie de l'album BO du film "THE PINK PARADISE" sur Auvio

le programme du Mug de ce vendredi 25 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Vincent Patar et Stéphane Aubier pour leur nouveau court métrage « Les Grandes Vacances » projeté dans le cadre de festival « Anima » à découvrir jusqu'au 6 mars en salle à Flagey, au Palace et en ligne sur Anima Online.

L'école est finie. L'été tire en longueur. Indien et Cowboy s'ennuient. Cheval les traîne dans une salle de cinéma pour voir un formidable film de pirates. Excité par cet univers de bruit et de fureur, ils ne pensent plus qu'à se battre à coups d'épées et à vouloir embarquer pour la grande aventure. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu... Anima, le Festival International du Film d'Animation de Bruxelles, aura lieu sous forme hybride cette année. La 41e édition du festival sera riche en réflexion et en partage, avec de nombreux films qui reflètent les préoccupations du monde d'aujourd'hui, et des opportunités quotidiennes d'échange avec les invités du Festival.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Simon Fransquet pour la sortie de l'album BO du film "THE PINK PARADISE"

L'album est une ode à la communauté LGBTQI+ et parle de leur difficulté à trouver une place dans l'espace publique. Il est construit comme une histoire évolutive, il commence sur des paroles homophobes de la Wesboro baptist church et se termine sur un constat plus positif avec le discours d'Harvey Milk juste avant son assassinat. Laure¿at de plusieurs prix belges et internationaux dont le Magritte de la meilleure musique originale pour le film «Au temps ou` les arabes dansaient» de Jawad Rhalib, Simon Fransquet appose sa musique sur deux autres longs me¿trages de ce me^me re¿alisateur, notamment sur la pre¿sente BO « The Pink Revolution », jamais vraiment sorti en salles à cause de la pandémie et qui n'a pas eu l'écho escompté.



9h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

