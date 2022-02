Le Mug : Marie Ottavi pour "Karl" et Fabrizio Rongione pour "Homo Sapiens" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 22 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Marie Ottavi pour son nouveau roman « Karl » paru aux éditions Robert Laffont

La biographie définitive d'un génie de la mode aux multiples vies. Roi de l'autofiction, Karl Lagerfeld était le premier narrateur de sa propre vie. Le personnage ambivalent, qu'il a savamment élaboré, a passé quatre-vingt-cinq ans à se réinventer pour ne jamais regarder en arrière, vers un passé trop terrifiant à contempler. Créateur inspiré, doté d'une culture immense, dépensier jusqu'à frôler la ruine, outrancier dans ses manières, insatiable dans le travail, asexué et hygiéniste, roi des piques et des bons mots, ultra-sensible et arrogant, solitaire rarement seul, bête médiatique toujours à la lisière du borderline, Karl Lagerfeld a eu plusieurs vies. Il a rajeuni, grossi, maigri, noyé sa mélancolie dans le travail après la mort de son seul amour, Jacques de Bascher, dandy désinvolte et strict opposé, qui suscita aussi la passion dévorante d'Yves Saint Laurent et brisa la longue amitié des deux couturiers. Cette biographie raconte les multiples existences de cet homme hors norme et, à travers elles, une histoire de la mode, qu'il a contribué à révolutionner.



09h30 - Chronique 1 : Gorian Delpature pour sa séquence « Le mot qui fait pop »



09h40 - Le Mug découverte : Fabrizio Rongione pour son spectacle « Homo Sapiens », mis en scène par Samuel Tilman à découvrir ce mercredi soir à 20h35 en direct sur La Trois depuis Le Palace à La Louvière.

Le spectacle sera présenté par Fabrizio Rongione lui-même, juste avant le direct. Fabrizio Rongione (l'acteur des Dardenne dans "Rosetta", "Deux jours, une nuit") sera seul en scène pour revisiter avec humour les transformations et les vices de notre société moderne. Il nous les raconte en convoquant des grandes figures historiques, pour tenter d'éclairer le présent à la lumière du passé. Imaginez, Napoléon en nouveau père amenant son maxy-cosy sur le champ de bataille, ou Moïse ne parvenant pas à ouvrir la mer Rouge parce qu'il a perdu son mot de passe...Dans une mise en scène de Samuel Tilman (auteur, metteur en scène et réalisateur, notamment d'" Une part d'ombre ").



09h50 - Chronique 2 : Nicolas Buytaers pour sa séquence « Amour, Gloire et People »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS