Le Mug : Michel Bussi pour "Nouvelle Babel" et focus sur l'exposition "Reload" au MiMa sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Michel Bussi pour "Nouvelle Babel" paru aux éditions Presses De La Cite

2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés... Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. Jouant avec les codes du suspense, de la manipulation et du roman d'anticipation, Michel Bussi ne vous aura jamais autant fait voyager. La méthode, calme et systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui était cet assassin progressant à visage découvert ?



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Le Mug découverte : Raphaël Cruyt, directeur artistique du MiMA pour la nouvelle expo « Reload » à découvrir jusqu'au 29 mai au MiMa.

L'exposition brosse le portrait d'une institution atypique et pose un questionnement sur son avenir. Le musée se dévoile en exposant sa collection permanente. Chacune des œuvres est une porte d'entrée sur l'univers d'un artiste ou sur le souvenir d'une exposition. Rassemblées par le MIMA, elles donnent une image de la création contemporaine, de l'esprit créatif de l'époque, d'un ¿Zeitgeist¿ du Millénium.



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS