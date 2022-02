Le Mug : Fabrice Epstein pour « Rock'n'roll Justice, Une histoire judicaire du rock » et Nathalie Auzépy pour "HOPE" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 21 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Fabrice Epstein pour « Rock'n'roll Justice, Une histoire judicaire du rock » paru aux éditions « Manufacture De Livres »

Rock et justice : un couple improbable. Et pourtant, les musiciens ont souvent eu affaire aux tribunaux. On y arbitre les relations tumultueuses entre musiciens, imprésarios et labels qui tournent souvent à l'avantage des producteurs et autres agents exploitant allègrement les artistes. On y organise les ruptures au sein des groupes, face aux haines qui naissent et aux séparations houleuses. Il y est question de faits divers, de drogue, de sexe, de ces affaires qui font la joie des médias. Sans oublier ces petits arrangements avec la loi que s'accordent des artistes entendant suivre leurs propres règles. Car, par sa vision transgressive, subversive, son jeu perpétuel avec les codes et les limites, le rock met à l'épreuve la société et ses institutions. Spécialiste des ces affaires, avocat et chroniqueur dans divers magazines, Fabrice Epstein nous dresse une histoire judiciaire du Rock and Roll des années 50 à nos jours entre petites affaires et grands scandales.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Nathalie Auzépy pour l'expo " HOPE" à découvrir jusqu'au 12.03 à La maison commune.

Une exposition pluridisciplinaire où 9 artistes s'exposent jusqu'au 12 mars à l'espoir dans un parcours artistique réparti sur les deux maisons. Dans ce parcours, 3 stops seront proposés aux publics pour découvrir des installations d'art participatif et pour mettre en action un questionnement sur l'espoir et ses limites en temps de (sortie de) crise. Ce monologue est un cri, l'expulsion de colères et de désirs trop longtemps enfouis, la tentative de remplir par la parole tout ce qui l'a trop souvent été par la nourriture. Un texte comique et tragique qui appuie là où ça fait mal avec honnêteté et bienveillance. On en parle avec Nathalie Auzépy pour son travail « COrps VIDes ».



9h50 - Chronique 2 : Thierry Bellefroid pour sa séquence : « La vie dessinée »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS