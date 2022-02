Le Mug : Sebastien Liebus, le fondateur du Gorafi pour le "Best of du Gorafi - Spécial anniversaire" sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 18 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Sebastien Liebus, le fondateur du Gorafi pour "Best of du Gorafi - Spécial anniversaire" paru aux éditions Flammarion

L'homme qui prétendait avoir trouvé du travail malgré la crise était un mythomane. Fort Boyard : Un candidat oublié dans la cellule d'une épreuve retrouvé 7 ans plus tard. Le gouvernement autorise les chasseurs à réguler les populations de Gilets jaunes. Pour compenser le manque de masques, le gouvernement appelle les Français à "pratiquer l'apnée". L'individu qui construisait des ronds-points partout en France enfin arrêté... 6000 articles - 80 analyses d'éditorialistes - 300 brèves non fact-checkées.



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Nicolas Delvaulx pour son documentaire « Paola, côté jardin » à découvrir ce vendredi à 20h20 sur La Une

Qui est réellement la Reine Paola. Qui est cette Reine que l'on a tous vu tant de fois mais que l'on connait si peu ? Quel a été le vrai parcours de cette jeune fille emportée dès l'âge de 20 ans dans la tourmente d'un destin royal. Au-delà des rumeurs et de l'image officielle, qui est cette femme tant exposée, mais si secrète ? Pour la première fois en télévision, une reine des Belges nous a ouvert ses portes et son cœur. Elle nous a permis de la suivre chez elle, dans son intimité pendant plusieurs mois, pour parcourir son album de souvenirs et découvrir sa vérité. PAOLA, CÔTÉ JARDIN, ce sont les confessions d'une reine, mais surtout celles d'une femme au destin exceptionnel. Grâce à ce témoignage unique, on découvre derrière le voile de la reine, la femme vraie, passionnée, émouvante et authentique depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. La réalisation de ce portrait a été possible grâce au lien privilégié qui s'est créé entre le réalisateur Nicolas Delvaulx, le Roi Albert et la Reine Paola au cours de deux années de tournage.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Animateur Elodie DE SELYS