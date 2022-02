Le Mug : Rosa Bursztein pour "Les mecs que je veux ken" et focus sur l'expo Helen Levitt. One, Two, Three, More. sur Auvio

Le programme du Mug de ce jeudi 17 février

Présentation : Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Rosa Bursztein pour « Les mecs que je veux ken » paru aux éditions Les Arènes

"Ken', c'est le verlan de niquer. Ça veut dire "baiser', "posséder' et aussi "battre, mettre ko' : je vais tous les niquer. " Dès l'enfance, un imaginaire érotique et social est imposé aux femmes. Dans le monde des comédiennes, où évolue Rosa Bursztein, la pression est encore décuplée : la taille 40 est vue comme du surpoids, les castings sont cruels, la tension sexuelle est continue... Devenue autrice de stand-up, Rosa s'est affrontée à la misogynie d'un univers qui semble réserver l'humour cru aux garçons. Alors elle a pris la parole. Elle a créé un podcast et monté son spectacle. Elle a décidé de raconter avec des mots justes ce qu'est une femme d'aujourd'hui et comment elle peut se dégager des images qu'on lui impose, pour trouver son langage et sa vérité. Elle le fait avec une volonté de tout dire, sans fard, en racontant ce que d'habitude on tait. C'est tendre et osé, vrai et touchant. Elle reste sur un fil et nous emporte avec elle.



09h30 - Chronique 1 : Marie Frankinet pour son journal « Pop news »



09h40 - Le Mug découverte : Astrid Ullens de Schooten Whettnall, fondatrice de la Fondation A pour l'exposition Helen Levitt. One, Two, Three, More à découvrir jusqu'au 10 avril.

Réputée pour son travail dans les quartiers populaires de New York, Helen Levitt (1913-2009) compte parmi les figures majeures de la street photography. Pour la première fois en Belgique, la Fondation A, plateforme bruxelloise dédiée à l'image photographique, rend un hommage sensible à l'œuvre artistique et documentaire de la photographe. L' exposition Helen Levitt. One, Two Three, More révèle le sens lyrique infaillible de l'artiste et offre un aperçu, à la fois narratif et vivant, de la vie quotidienne à New York au 20e siècle. Capturées en rue et ancrées dans les rencontres quotidiennes, les images d'Helen Levitt rassemblées par la Fondation A - pour la plupart, des tirages argentiques de petit format - révèlent l'esthétique de la rue new yorkaise de 1930 à 1980.



09h50 - Chronique 2 : Ayrton Touwaide pour sa séquence « Vidéo Club »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS