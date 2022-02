Le Mug : Grégor Péan « La seconde vie d'Eva Braun » (Ed. Robert Laffont) sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 16 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Grégor Péan pour son roman « La seconde vie d'Eva Braun » (Ed. Robert Laffont)

19 avril 1945. L'Armée rouge marche sur Berlin. Adolf Hitler et Eva Braun sont réfugiés dans leur bunker. La fin de règne approche.

Hitler a déjà planifié son suicide, mais pourquoi Eva, sa douce ingénue, devrait-elle subir le même sort ? Le Führer orchestre alors la fuite de sa maîtresse. Et rien ne se passera comme prévu...



Stanislas Ide pour sa séquence « Corner Série du Mug »



Le Mug découverte : Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola de la compagnie Sill Life pour leur création « Flesh »

Avec la création Flesh, la compagnie Still Life poursuit son exploration du format court. À partir de quatre récits brefs pour quatre acteur·rice·s, Sophie Linsmaux et Aurelio Mergola cartographient la chair humaine, sous toutes ces coutures : comment nous enracinons-nous au travers de la chair ? À quel point nos chairs expriment-elles notre vécu, mais aussi le manque de l'autre ? Spectacle à découvrir au Théâtre les Tanneurs du 15 au 26 février.



Gorian Delpâture pour sa séquence « Le mot qui fait pop »

