Le Mug : Focus sur les NFT sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 15 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Focus sur les NFT

On en parle avec Grégoire Vogelsang, galeriste bruxellois qui s'est lancé dans la commercialisation des NFT dans l'art contemporain et David Szafran, avocat spécialisé en fintech et droit des nouvelles technologies.



Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Pitcho Womba Konga pour le spectacle « Fire Will Become Ashes, But Not Now » du 17 au 23 février au KVS

Que signifie être noir·e ? S'agit-il d'affronter le racisme et l'incertitude ? Appartenir à la culture des opprimé·e·s ? Qui détermine qui nous sommes : la vie que nous vivons aujourd'hui ou nos origines ? Le visage du KVS et metteur en scène Pitcho Womba Konga nous plonge avec sa distribution talentueuse et pluridisciplinaire dans un bain de questions. Piquez donc une tête dans l'univers de « Fire Will Become Ashes, But Not Now » - un brassage de musique, de slam, de boîte à rythmes, de danse et de théâtre - et envisagez l'avenir à travers un nouveau prisme.



Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

