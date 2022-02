Le Mug : Pleins feux sur la pièce "Propaganda" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 14 février

09h10 - Le Mug d'ouverture : Pleins feux sur la pièce « Propaganda » de la compagnie Popi Jones avec Vincent Hennebicq et Eline Schumacher en tournée partout en Belgique.

Edward Bernays a traversé le 20ème siècle et trans formé le monde, dans l'ombre. Cet agent d'artiste et producteur de théâtre, devenu publicitaire et conseiller politique, a développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler les masses. Il a lié démocratie et consommation et a contribué à la croissance du capitalisme. Vincent Hennebicq - agacé par le flux incessant d'informations qui nous aveugle et nous empêche de prendre le recul nécessaire pour décrypter, analyser et comprendre - s'est intéressé à la figure d'Edward Bernays pour le rôle qu'il a joué dans la construction d'un monde où la croissance économique prime. Sur scène, Achille Ridolfi est Edward Bernays. En confrontation directe avec les spectateurs, il nous montre le vrai visage de Bernays et le cynisme de ses manœuvres, tout en restant drôle, divertissant et sexy pour mieux manipuler l'audience. Eline Schumacher et Julien Courroye campent différent s per sonnages de son entourage. Entre conférence télévisée, discours politique et spectacle de stand-up, Propaganda ! use des moyens du théâtre pour dévoiler certaines techniques de manipulation médiatique.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Gilles Ledure à l'occasion des FLAGEY PIANO DAYS à découvrir du 17 au 20 février

Les Flagey Piano Days sont un rendez-vous iconique de l'hiver. En 2022, le 200ème anniversaire de la naissance de César Franck donnera le ton au festival, avec une programmation d'inspiration romantique. Un large répertoire avec ici et là, une touche contemporaine. Au programme bien sûr, les artistes célèbres qui ont fait de Flagey une étape incontournable de leurs parcours. Tels les artistes en résidence à Flagey, Boris Giltburg, Nikolai Lugansky et Nelson Goerner, qui accompagné du Brussels Philharmonic interprétera Brahms mais aussi Martucci, un maître oublié. En outre, Florian Noack rendra, avec l'Orchestre Royal Philharmonique de Liège un vibrant hommage à César Franck, compositeur mais également pianiste.



9h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

