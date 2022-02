Le Mug : L'humoriste Haroun pour son spectacle "Seuls" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mercredi 09 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : L'humoriste Haroun pour son spectacle « Seuls » à découvrir ce samedi 12 février au Cirque Royal à 18h45 et 20h45.

Après le succès incontesté de ses pasquinades, Haroun est de retour sur scène avec son nouveau spectacle SEULS. Il y aborde la part d'ombre que l'on possède tous. Parfois, on aimerait qu'elle prenne le dessus. Pour ce nouveau spectacle, Haroun a décidé de la laisser s'exprimer.



09h30 - Chronique 1 : Stanislas Ide pour sa séquence « Corner Série du Mug »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la semaine du son 2022 à découvrir du 07 au 20 février partout dans la ville. Avec Marianne Binard, organisatrice de l'événement.

Pour sa 12ème édition, La Semaine du Son souhaite vous faire découvrir de très nombreux artistes travaillant avec le son sous une multitude de genres et d'expressions autour du thème du thème : « L'homme - un microcosme au sein de l'univers ». Alors que chacun, isolé dans son microcosme, vivait dans sa bulle lors de la pandémie, des créations intimes voyaient le jour. La Semaine du Son a hâte de dévoiler ces créations, de les rendre publiques pour qu'elles émergent dans le monde macroscopique. La 12e édition vous propose un voyage dans l'univers d'artistes sonores, avec un focus particulier sur les jeunes créateurs qui ont manqué de visibilité en ces temps de pandémie.



09h50 - Chronique 2 : Gorian Delpature pour sa séquence « Le mot qui fait pop »

