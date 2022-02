Le Mug : Sofiane Pamart pour la sortie de son album « Letter » sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 08 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Sofiane Pamart pour la sortie de son album « Letter »

Après "Planet", son premier opus solo couronné de succès, Sofiane Pamart a composé et écrit 18 titres qu'il dédie affectueusement à ses auditeurs et auditrices. "LETTER", ou sa lettre d'amour et de remerciement à son public. Habitué des scènes prestigieuses, il est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d'aventures. Son œuvre à la fois ténébreuse et poétique, incarne une justesse émotionnelle qui permet de toucher un public très large - de la grande œuvre accessible à tous.



Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Carole Matagne pour son « One Belle-Mère Show » et pour la saison 2 de la série « 1 semaine sur 2 »

Carole Matagne est une comédienne belge dotée d'un dynamisme et d'une énergie époustouflante. Dans son One Woman Show, elle nous parle de sa vie, de son mec et surtout de l'enfant de son mec ! Après son spectacle, vous porterez un regard différent sur les "belles mères"!

La série 100% belge au format court portée par Carole Matagne et Jean-Jacques Rausin est de retour pour une nouvelle saison de 40 épisodes de 3 minutes ! "1 Semaine sur 2", c'est l'histoire quotidienne d'une famille recomposée dans laquelle chacun essaie de trouver sa place. Une comédie à retrouver au rythme d'un épisode tous les jours de la semaine, dès le 7 février, juste avant le JT de 19h30 sur La Une.



Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

