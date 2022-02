Le Mug : Laurent-David Samama pour son livre « Ils se croient tous présidentiables » sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 07 février

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



Le Mug d'ouverture : Laurent-David Samama pour son livre « Ils se croient tous présidentiables » (Bouquins Editions)

Ambition romantique, aventure incongrue ou destin tout tracé : à quoi pensent les candidats, toujours plus nombreux, à l'élection présidentielle ?

Depuis le général de Gaulle, la France est bercée d'un idéal : la rencontre d'un homme et son peuple. Chez ces candidats aux caractéristiques si particulières, les raisons de croire en leur destin national relèvent parfois de l'irrationnel, de la conviction intime... voire de la mystique. Mais une fois à l'Elysée, la réalité de l'exercice du pouvoir pourrait bien les rattraper. Passant au crible les aventures plus ou moins fameuses de « présidentiables » à travers les époques, ce livre raconte les victoires qui ont le goût de revanche, les sorties de route spectaculaires et ces rendez-vous manqués, incessants rebondissements d'un roman dont la fin n'est jamais écrite.



Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Focus sur le Festival de Liège avec Jean-Louis Colinet, qui se déroulera du 05 au 26 février au Manège Fonck.

Ce festival international des arts de la scène est une biennale qui réunit à chacune de ses éditions plus de 15.000 spectateurs et qui a acquis aujourd'hui, au travers de ses collaborations avec de nombreux opérateurs dans le monde, une réputation dépassant largement nos frontières. Il propose une programmation singulière de théâtre, de danse et de musique venus des quatre coins de la planète et constitue à ce titre un véritable moment de découverte de cultures différentes, une réelle fenêtre largement ouverte sur le monde.

Outre les spectacles qu'il accueille, le Festival de Liège est également créateur et producteur de ses propres spectacles, généralement réalisés par des metteurs en scène d'envergure internationale et interprétés par des comédiens belges, spectacles auxquels il assure une diffusion dans le monde entier.



Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence « ISBN »

