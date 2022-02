Le Mug : Marie-France Pochna pour "Christian Dior, un destin" et Charlotte Adigéry & Bolis Pupul pour la Belgian Music Week sur Auvio

Le programme du Mug de ce vendredi 04 février

Le Mug d'ouverture : Marie-France Pochna pour "Christian Dior, un destin" paru aux éditions Flammarion

Né sous une bonne étoile au temps de la Belle Époque, Christian Dior eut une enfance choyée. Durant son adolescence, électrisé par le Paris des Années folles, inventif et accueillant toutes les avant-gardes, il mena la vie de bohême en compagnie d'un groupe de génies en herbe qui aiguisaient leurs talents sous l'oeil de leurs glorieux aînés, Jean Cocteau et Max Jacob. Puis survint la crise mondiale de 1929 et la fortune familiale des Dior, établie depuis plusieurs générations, fut emportée irrémédiablement. Des années rudes, marquées par la faim, les privations et la maladie, attendaient Christian Dior. Christian Dior se révéla un bâtisseur d'empire, un conquérant capable de bouleverser les rapports de force entre la puissante industrie de la mode américaine et Paris, qui sortait exsangue de la guerre. Il fut un couturier prodigieux, convaincu que la tradition de goût et d'élégance propre à la France mérite qu'on s'y adonne avec passion...



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur la Belgian Music Week avec Charlotte Adigéry & Bolis Pupul pour leur nouveau « ceci n'est pas un cliché » paru le 27/01 avant leur album qui arrivera le 04.03

L'appropriation culturelle. La misogynie et le racisme. La vanité des médias sociaux. Le post-colonialisme et le politiquement correct. Ce ne sont pas des sujets de discussion que l'on entend habituellement sur le dancefloor, mais Charlotte Adigéry et Bolis Pupul brisent ces codes avec leur premier album Topical Dancer. Le duo gantois, qui s'est fait connaître avec son EP Zandoli de 2019 sous le label de Soulwax Deewee Records, est un storyteller rare dans le domaine de la musique électronique : le duo prend la température de l'époque et la traduit dans leur électro pop ludique, jamais didactique et toujours avec un clin d'œil complice. Cet album ne vise pas tant à pointer du doigt qu'à parler d'émancipation par l'humour. Et surtout, il y a une agitation, une envie de ne pas être enfermé et d'échapper aux perceptions étroites des autres. Topical Dancer confirme le son typique de Charlotte et Bolis : c'est réfléchi mais ça claque. Leur façon d'aborder des genres familiers est toujours inhabituelle ; les chansons sonnent excentriques ou un peu bizarres ; néanmoins, ce sont des sons qui feront rebondir la foule.



09h50 - Chronique 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

