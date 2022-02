Le Mug : Jan BUCQUOY et Alice DUTOIT pour « La Dernière Tentation des Belges » sur Auvio

9:34 - Amour, Gloire et People

Le Mug d'ouverture : Jan BUCQUOY et Alice DUTOIT pour « La Dernière Tentation des Belges » qui sort en salle ce mercredi 2 février.

Jan est un artiste provocateur qui a connu divers degrés de réussite avec ses œuvres d'art, les femmes et ses nombreuses tentatives de changer le monde. Marie, sa fille unique, lui reproche d'avoir été durant son enfance un père absent, toujours embarqué dans de folles aventures. Aujourd'hui, au bord d'un précipice, ils ont beaucoup à se dire...



Nicolas BUYTAERS pour sa séquence « Amour, Gloire et People »



Le Mug découverte : Focus sur la Belgian Music Week avec ILIONA pour nouvel EP « Tête brûlée» paru le 14 janvier.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »