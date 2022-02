Le Mug : Philippe TURCHET pour son dernier ouvrage « Le grand livre de la synergologie » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Philippe TURCHET pour son dernier ouvrage « Le grand livre de la synergologie » paru aux éditions de L'Homme.

Un tour d'horizon révélateur de toutes les facettes de la communication non verbale ! Ce livre expose l'essence de la synergologie et les changements de perspective qui ont eu lieu au cours des dix dernières années. L'auteur y fournit les principales clés de l'observation du langage corporel et passe à la loupe la facilité avec laquelle nous pouvons tomber dans les stéréotypes. Il aborde également la question de l'espace d'authenticité, si nécessaire à une meilleure compréhension des autres, et fait le tour de la dynamique du mensonge dans nos conversations. Voici enfin réunies et mises à jour toutes les connaissances essentielles sur le langage corporel !



Cindya IZZARELLI pour sa séquence « Cherchez la femme »



Le Mug découverte : Focus sur la Belgian Music Week avec STACE pour nouvel EP « Green Onyx » paru vendredi 28 janvier.



Marc YSAYE pour sa séquence « Un jour un concert »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS