Le Mug : CALI pour son nouveau livre "Voilà les anges" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : : CALI pour son nouveau livre "Voilà les anges" paru aux éditions Albin Michel.

« Je vous aime. Je vais vous enlever, amour, et vous emmener loin d'ici. Là où le cynisme et la tromperie ne dresseront jamais leurs armées cruelles. Là où l'on ne vit que pour l'amour, la ou l'on ne meurt que par amour. » C'est avec cette promesse que le narrateur séduit Sofia, dans ce roman qui se place d'emblée sous le signe de l'amour : amours enfuies, amours maudites, amours naissantes et renaissantes. Au gré des péripéties contées avec émotion et humour par un narrateur qui ressemble comme un double à Cali, on voyage entre Hydra et Montmartre, entre les quatre murs d'une cellule et un manège pour enfants, mais aussi entre enfer et rédemption, et toujours sous le soleil noir de la poésie.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Stéphane BISSOT et Guillaume DRUEZ pour "Nous les Grosses" de Guillaume Druez à découvrir au festival Paroles d'Homme à Stavelot le 1 février à 20h et le 3 février à Ottignies à 20h30.

Et je me remplis, me remplis, me remplis, pour oublier la vacuité de l'existence. Blanche est en surpoids, se trouve grosse et enchaîne les régimes. Devant nous, elle mène une réflexion sur son corps et son rapport à la nourriture.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence : « La vie dessinée »

