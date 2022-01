Le Mug : Rencontre avec Manon Lepomme, Sarah Grosjean et Gaetan Streel sur Auvio

Le programme de ce vendredi 28 janvier

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Manon Lepomme et Sarah Grosjean pour le spectacle « Les liégeoises débarquent à la Capitale » à découvrir les 02 et 03 février au King of Comédie.

Elles nous viennent d'un autre monde, celui des boulets et des lacquemants, du Péket et du Genepi, de Sandra Kim et des Princes-évêques, avec la ferme intention de nous montrer que la contrée liégeoise regorge d'humoristes talentueuses. Plateau d'humour 100% liégeoise avec Manon Lepomme, Sarah Grosjean, Isabelle Hauben, Carole Matagne et Isabelle Innocente ! Au menu : un plateau 100% liégeoise qui sent bon le peket et le boulet sauce lapin !



09h30 - Chronique 1 : Pierre Scheurette pour son journal « Pierre Feuillette »



09h40 - Le Mug découverte : GAETAN STREEL pour son nouvel album "Demain", qui sort ce 28 janvier.

"Demain " est le troisième album de Gaëtan, mais c'est le premier à être entièrement écrit en français. Un choix qui marque sa volonté de revenir à sa première passion : l'écriture. Cet album peut être vu comme la mise en musique d'un recueil de poèmes ayant pour thème la fugacité de la vie, chacun en abordant un aspect particulier. Mais si les thèmes sont souvent sombres, la direction, elle, reste toujours celle de la lumière. Accepter ce qui est parti et continuer à se réjouir de ce qui arrive, c'est le leitmotiv de cet album qui l'annonce dès son titre. Et si on retrouve toujours, tout au long de ses 11 nouveaux morceaux, la mélodie forte qui fait sa patte, le son est plus électrique et le ton général est plus sombre.



09h50 - Chroniqueur 2 : Cathy Immelen pour sa séquence : « Cat's eyes signé Cathy »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS