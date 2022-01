Le Mug : Rokaya DIALLO pour « Kiffe ta race » sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Rokaya DIALLO pour « Kiffe ta race » qui vient de paraitre aux éditions « First »

Si les personnes visées en premier lieu par le racisme sont les plus qualifiées et légitimes pour en décrire les effets et déterminer les moyens d'action permettant la lutte anti-raciste, nous n'en sommes pas moins tous·tes concerné·es à différents niveaux. Car le racisme est une question de société qui appelle une réponse et un engagement collectifs.



Marie FRANKINET pour son journal « Pop news »



Le Mug découverte : Romain RENARD pour « Melvile tome 3 - L'histoire de Ruth Jacob » à paraitre ce 28 janvier aux éditions Le Lombard.

Avec L'histoire de Ruth Jacob, Romain Renard ponctue son néo-polar Melvile de façon magistrale.



Didier VERVAEREN pour sa séquence « Requiem pour la Mode »

