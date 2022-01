Le Mug : Rencontre avec Selah Sue pour son nouveau single "Pills" sur Auvio

Le Mug d'ouverture : Selah Sue à l'occasion de la sortie de son troisième single « Pills », extrait de son prochain album à paraitre au mois de mars.

Découverte en 2011 avec son premier album éponyme 4 fois disque de platine en Belgique, Selah Sue sortira le 25 mars 2022 son troisième album tant attendu : "Persona". Elle en dévoile aujourd'hui un troisième extrait, après "Free Fall" et "Hurray", intitulé "Pills".



Stanislas IDE pour sa séquence « Corner Série du Mu



Le Mug découverte : Focus sur le spectacle « Le match France - Belgique » à découvrir le jeudi 10 février prochain à la Ferme du Biéreau avec Julien Elleouet et Xavier Locus.

Après le succès du spectacle « De New-York à San Francisco », racontant leur traversée des Etats-Unis à vélo, Tandem 66 remonte en selle avec ce nouveau spectacle. Le duo revisite avec humour les rivalités franco-belges, en réunissant Maurice Ravel, César Franck, Erik Satie, Michel Lysight, Francis Poulenc, Edith Piaf, Jacques Brel, Michel Legrand, Toots Thielemans, Georges Bizet et d'autres encore... Les deux amis s'amusent avec fantaisie de leurs nationalités respectives et proposent au public un programme musical drôle et décalé, agrémenté de projections vidéo.



Gorian DELPATURE pour sa séquence « Le mot qui fait pop »

