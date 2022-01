Le Mug : Aissa MAIGA pour son documentaire « Marcher sur l'eau » sur Auvio

Rencontre avec Lucid Beausonge et sa ‘‘Lettre à un rêveur’’

Le Mug d'ouverture : Aissa MAIGA pour son documentaire « Marcher sur l'eau » qui sort en salle ce 26 janvier.

Au nord du Niger, le village de Tatiste, victime du réchauffement climatique, se bat pour avoir accès à l'eau. Or, il suffirait d'un forage pour apporter l'eau tant convoitée au centre du village et offrir à tous une vie meilleure.



Olivier MONSSENS pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



Le Mug découverte : Pierre DE MAERE pour son premier EP "Un Jour Je" sorti le 21 janvieri.

Le style Pierre de Maere (prononcer mare) est à l'image des audaces vestimentaires du jeune belge : flamboyant, irisé, mutant. Il cultive son jardin et dessine son monde intérieur, ose sans filet les télescopages stylistiques tout en prenant soin de ne jamais s'éloigner du champ des possibles offert par la culture pop.



Thierry BELLEFROID pour sa séquence : « La vie dessinée »