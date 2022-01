Le Mug : Philippe Lombard pour son dernier ouvrage "Ca s'est tourné près de chez vous !" sur Auvio

Le programme du Mug de ce mardi 18 janvier



Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Philippe Lombard pour son dernier ouvrage « Ca s'est tourné près de chez vous ! » paru chez La Tengo édition.

De Landru à Mesrine, du Docteur Petiot aux soeurs Papin, de Omar Raddad à l'assassinat du juge Renaud, en passant par l'affaire du "Pull-over rouge" et celle de la parricide Violette Nozière, les faits divers rapportés par les grands quotidiens et les journaux télévisés ont passionné le cinéma français qui en a fait des films de toutes sortes. Rarement des comédies (mais c'est arrivé), souvent des oeuvres engagées qui poussent le public à se questionner, éventuellement des divertissements ne reprenant que le point de départ du drame...



09h30 - Chronique 1 : Cindya Izzarelli pour sa séquence « Cherchez la femme »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur l'exposition « Trains & Tracks » à découvrir au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée jusqu'au 27.02.2022 avec Leslie Leonie, présidente du Centre de la Gravure.

Dans le cadre du festival Europalia Trains & Tracks, cette exposition présente près de 150 affiches issues de la collection de la SNCB et de collections privées. Par le biais de questionnements socio économiques, culturels, environnementaux et de genre, Lines & Tracks recontextualise la création graphique liée au développement ferroviaire.



09h50 - Chronique 2 : Marc Ysaye pour sa séquence « Un jour un concert »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS