Le Mug : Laura Tinard pour "J'ai perdu mon roman" et un focus sur le "Tournai Ramdam Festival" sur Auvio

Le programme du Mug de ce lundi 17 janvier

Présentation : Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout



09h10 - Le Mug d'ouverture : Laura Tinard pour "J'ai perdu mon roman" paru aux éditions du Seuil.

Pamela participe à une plateforme d'écriture participative. Elle est à l'initiative d'un projet de roman qu'elle nourrit de façon tellement attractive que de nombreux auteurs de l'ombre, insaisissables, veulent s'y greffer. Elle est accro à ce développement d'histoires, jusqu'au moment où elle se persuade qu'on est en train de lui voler son roman. D'autres, nombreux et hostiles, ont pris la main, principalement depuis outre-Atlantique. Sa cavale devient éperdue et se change en un road trip déjanté à l'issue duquel elle finit par s'en remettre à une certaine Laura Tinard, à qui elle compte raconter son roman ou l'histoire de son roman pour qu'elle l'écrive.



09h30 - Chronique 1 : Olivier Monssens pour sa séquence « Sur une bande magnétique un peu folle »



09h40 - Le Mug découverte : Focus sur le « Tournai Ramdam Festival » à découvrir jusqu'au 25 janvier à Imagix Tournai, avec Eric Derwael, commissaire général du festival. DU 15 AU 25 JANVIER 2022 à IMAGIX TOURNAI

La 12e édition du Tournai Ramdam Festival, le festival du film qui dérange, se déroule du 15 au 25 janvier 2022 ! ¿Qui dérange¿ dans le sens de qui remue, questionne, suscite écho et débat, interpelle, chambarde, émeut, fait réfléchir, trouble, gêne, choque, importune, transgresse, bref, fait du barouf, du raffut, du vacarme, avec toutes les nuances que la production d'un son comporte : du plus sourd au plus criant, du plus tapageur au plus mélodieux, du plus obsédant au plus limpide. Pour le plus grand bénéfice de l'esprit critique de « spect-acteur ». Au programme, des films d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, reflétant le monde d'ici et d'ailleurs et disant, dans toutes les langues, quelque chose de la marche de l'humanité qu'il est urgent d'entendre, de voir, ... et de ne pas oublier.



09h50 - Chronique 2 : Michel Dufranne pour sa séquence : « ISBN »

Casting et équipe Animateur Elodie DE SELYS