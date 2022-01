Le Mug : Sylvain Bertot pour « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » (éd. Le Mot et le reste) sur Auvio

Mug de l'année (lundi 3 janvier)



Présentation : Nicolas Buytaers



09h10 - Le Mug d'ouverture : Sylvain Bertot pour « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » (éd. Le Mot et le reste)

Sylvain Bertot est le patron du site musical Fake for real, consacré au rap et aux autres musiques. « Rap, hip-hop : 40 années en 200 albums » dresse une histoire du hip-hop américain et international, illustrée par une sélection de 200 albums, très connus ou plus confidentiels, représentatifs des différentes époques, formes et géographies du rap.



09h30 - Chronique 1 : Le « Corner séries » avec Stanislas Ide





09h40 - Le Mug découverte : l'exposition EST-CE POUR UN GARÇON OU POUR UNE FILLE ! ? au BPS 22



Le BPS22, musée d'art de la province du Hainaut, est présent depuis 2000 en tant qu'institution de référence pour la création contemporaine à Charleroi. Centrée sur l'actualité sociétale, l'espace se situe dans une démarche progressiste, empreinte des questionnements de son époque. Un des objectifs, en plus de l'envie de tisser des liens entre les différentes expressions artistes, est de rendre la création accessible à tous... Y compris aux enfants.

L'exposition Est-ce pour un garçon ou pour une fille... !? leur est entre autres destinée, et aborde la thématique du genre et les stéréotypes qui y sont attachés. À travers une sélection d'œuvres, le sujet est approché sous l'angle des loisirs, du travail, du style vestimentaire ou pose encore la question de la différence entre sexe et genre.

A Charleroi, du 09.10.2021 jusqu'au 09.01.2022 & du 12.02.2022 jusqu'au 17.04.2022

