Le Mug : Franck Thilliez pour « 1991 » (Fleuve éditions) sur Auvio

09h10 - Le Mug d'ouverture : Franck Thilliez pour « 1991 » (Fleuve éditions)

Franck Thilliez est un des auteurs les plus lus en France. "1991", paru cette année, met une nouvelle fois en scène son célèbre enquêteur, Franck Sharko. Mais en arrière toute : il s'agit de la première enquête du jeune inspecteur.

En décembre 1991, tout juste sorti de l'école des inspecteurs, Sharko débarque au 36 quai des Orfèvres, et on le conduit aux archives où il est chargé de reprendre l'affaire des Disparues du Sud parisien. L'état des lieux est simple : entre 1986 et 1989, trois femmes ont été enlevées, puis retrouvées dans des champs, violées et frappées de multiples coups de couteau. Depuis, malgré des centaines de convocations, de nuits blanches, de procès-verbaux, le prédateur court toujours.

Sharko consacre tout son temps à ce dossier, jusqu'à ce soir où un homme paniqué frappe à la porte du 36. Il vient d'entrer en possession d'une photo figurant une femme couchée dans un lit, les mains attachées aux montants, la tête enfoncée dans un sac. Une photo derrière laquelle a été notée une adresse, et qui va entraîner le jeune inspecteur dans une enquête qui dépassera tout ce qu'il a pu imaginer...



09h30 - Chronique 1 : La séquence « Tous à table » de Michel Dufranne - un OLNI - Objet Ludique Non Identifié - qui est le chaînon manquant entre le monde du livre et le monde du jeu : "Nouvelles ContRées"



09h40 - Le Mug découverte : Biche de ville, poétesse punk

Biche de Ville, poétesse punk, écrit tout haut ce que tu vis tout bas, chante les maux de celleux qui n'osent pas. Sans filtre et avec le sourire, sa poésie engagée aborde le féminisme, la transidentité, l'écologie, l'homophobie et le consentement sur de la musique électronique.

